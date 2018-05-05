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05 Mayıs 2018 14:04

Aynı yerde iki kaza

Elazığ’da bir beton mikserinin kayarak petrol istasyonuna kadar savrulması saniye saniye kameralara yansırken, ikinci kaza meydana geldi.

Aynı yerde iki kaza

05 Mayıs 2018 14:04

Bu kez tır istasyona girmeden şarampole düştü.


Her iki kazada, Elazığ-Bingöl yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, kayarak kaldırıma çarptı. Beton mikseri daha sonra petrol istasyonuna kadar savrularak durdu. Petrol istasyonuna girip duran mikserin devrilmemesi olası bir faciayı da önledi.


Aynı yerde ikinci kaza ise dün gece meydana geldi. Bu kez bir tır, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Petrol istasyonuna doğru gelen tır, bu kez şarampole düştü. Kaza maddi hasarla atlatıldı.


Her iki kaza da kameralara saniye saniye yansıdı.




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