Badem üreticilerine gübre dağıtımı yapıldı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yürütülen “ İyi Tarım Uygulamalarının Kontrolü ve Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Ağın’da badem üreticilerine gübre verildi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi için tarımın bilinçli yapılmasını gerektiğini dile getiren Ağın Kaymakam Abdülhamid Uyar, projeye dahil olan çiftçileri tebrik ederek, bu sayının ilerde artması temenni etti.

Elazığ’ın ve bölgenin geliştiğini belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Vedat Ergün ise, “Türkiye gelişiyor ve bu gelişmeler karşısında bazı uygulamalarında değişmesi gerekiyor. Önceden okuma oranı düşüktü şimdi bu oran yüzde 90’ları geçti. Okuma oranı arttıkça insanların davranış ve istekleri de gelişiyor. İnsanlar artık yediklerine özen göstererek, sağlıklı gıdayı tüketmek istiyor. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolu ise iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile mümkün. Bizler il ve ilçe müdürlükleri olarak gıda maddelerinin sağlıklı üretilmesi için üreticilerimize eğitimler verip, projeler hazırlayarak, halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışıyoruz” dedi.

Dağıtım törenine, Ağın Kaymakamı Abdülhamid Uyar, İl Müdür Vekili Vedat Ergün, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Aslan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Türker Otlu, teknik personel ve vadem üreticilerinin katıldı.