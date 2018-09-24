Bağ bozumu işçilerin ekmek kapısı oldu

Elazığ'da bağ bozumunun başlaması bir çok işçiye ekmek kapısı oldu.

Türkiye'de üzüm konusunda ilk sıralarda yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.Kent genelinde başlayan hasat hem bölge hemde şehir dışından gelen bir çok kişiye ekmek kapısı oluyor.

Bağcılığın çok meşakkatli bir tarım kolu olduğunu belirten Yılbay Çelik, “Mart ayında bağ budamasıyla girersin bağlara güz ayında iş biter. Bağlar çok işçilik isteyen bir tarım koludur. Yani ürünü ekersin bir de biçersiniz, zor bir iştir. Üzüm,orcik, pestil ve pekmez yapımında kullanılır. Elazığ Bağları öküzgözü, köynü ve boğazkere üçlemesinin kıymetli üzümleridir"dedi.

Bağlarda çalışmanın zahmetini aktaran Gülten Doğdu, “Baharda budaması, kazması her şey bize ait bir işlem. Üzümümüz bu sene çok güzel. Elazığ'daki diğer ürünlere göre kalitemiz çok güzel biz de üzümü değerlendiriyoruz. Elazığ'ın neyi meşhursa onu yapmaya çalışıyoruz. Mevsim sonu biz de bağ bozumundayız. İklimden dolayı bu sene üzümümüz erken oldu. Bu ürünlerle orçik, pestil, pekmez, tarhana çorbası Elazığ'ın meşhur olan her şeyini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bağ bozumu yaptıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarının dile getiren işçilerden Erhan Tuna ise, “Bu sene havaların sıcak olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde ürünümüzü aldık. Bu sene çok emek verdik. Bağımızın veriminden bu sene memnunuz. Diğer bağcıların da kaliteli üzüm yetiştirmelerini istiyoruz. Bağlarımızda Öküzgözü, Arapgir, Şifoni gibi bir çok sofralık üzüm çeşidi var. Bizdeki üzümler pestillik, orciklik ürünlerdir” ifadelerini kullandı.

Bağ bozmaya geldiklerini söyleyen işçilerden Betül Tuna'da, “Elazığ Hal Köyünde, bağ bozumundayız. Üzümümüz kalitesi bu sene gayet iyi. Elazığ'ın önemli ürünlerinden olan pestil ve orcik kullanımında öküzgözü üzümümüz kullanılır” diye konuştu.