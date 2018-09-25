Bağ sahipleri, verimden memnun

Elazığ'da emek veren bağ sahipleri, bu yıl elde edilen üründen memnun kalıyor.

110 bin dönümlük bağı ile Türkiye'nin sayılı kentleri arasında yer alan Elazığ'da başlayan hasat bağ sahiplerini de sevindirdi. Bin bir emek verip üzüm yetiştiren bağ sahipleri bu yıl emeklerinin karşılığına alıyor.

Kendi bağlarında üzüm topladıklarını belirten Erhan Tuna , “Bu sene havaların sıcak olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde ürünümüzü aldık. Bu sene çok emek verdik. Bağımızın veriminden bu sene memnunuz. Diğer bağcıların da kaliteli üzüm yetiştirmelerini istiyoruz"dedi.

Bağlarında Öküzgözü, Arapgir, Şifoni gibi bir çok sofralık üzüm çeşidi olduğuna değinen Tuna, kendilerinin yetiştirdiği üzümlerin pestil ve orcik için kullanılan ürünler olduğunu kaydetti.

Eşiyle birlikte kendi bağlarında üzüm toplayan Betül Tuna ise," Hal Köyünde, bağ bozumundayız. Üzümümüz kalitesi bu sene gayet iyi. Elazığ'ın önemli ürünlerinden olan pestil ve orcik kullanımında öküzgözü üzümümüz kullanılır”ifadelerini kullandı.

Üzümün bu yıl çok güzel olduğunu ifade eden bağ sahibi Nurten Doğdu'da,"Elazığ'daki diğer ürünlere göre kalitemiz çok güzel biz de üzümü değerlendiriyoruz. Elazığ'ın neyi meşhursa onu yapmaya çalışıyoruz. Mevsim sonu biz de bağ bozumundayız. İklimden dolayı bu sene üzümümüz erken oldu"şeklinde konuştu.