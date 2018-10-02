Bahşi,"İyi ve kötü günde eğitim çalışanlarımızın yanında olduk"

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube 6. Olağan Genel Kurulu Delege Tanıtım programı düzenlendi. Kültür Park Mamurat'ül Aziz de yapılan delege tanıtımı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı ve Başkan adayı İbrahim Bahşi'nin konuşması ile devam etti.

Gitmediğin yer senin değildir, anlayışı üzerinde çalıştıklarını ve gitmedikleri yer bırakmadıklarını ifade eden Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Sorunlarımızın zamana yayılması değil zamanında çözülmesine çalıştık. Değerli dava arkadaşlarım ülkemizin demokratikleşmesini korku tünelinden çıkmasını sen yoksan bir eksiğiz demesini en önemli görev kabul ettik. Hakkın ve haklının yanında yer aldık. En kötü zaman da korkmadan milletten ve değerlerimizden yanda taraf olduk. En önemlisinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bunları yaparken yer yüzünde istikrar ve güven içerisinde yaptık. Yol açma ve yol alma konusunda şimdiye kadar bedenimizi ortaya koyduk"dedi.

Değişim ve gelişimde sözde değil özde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bahşi, iyi günde kötü günde eğitim çalışanlarının yanında olduklarını ve erdemli duruş ile anlayışla sendika olarak farklılıklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından delegeler tanıtıldı.