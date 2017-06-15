Bakan Albayrak Elazığ’da iftara katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş’taki ziyaretinin ardından Elazığ’a geldi. Helikopter ile Keban ilçesine inen Albayrak, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin düzenlediği iftar yemeğine katılarak il protokolü, şirket yöneticileri, çalışanlar ve ilçe halkıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iftar yemeğinde Bakan Albayrak’a, Vali Murat Zorluoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.