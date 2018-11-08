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Bakan Kasapoğlu: "Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız"

Şiddeti kanunla, yönetmelikle bir noktaya getirmenin mümkün olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ama zihinlerde çözmenin önemli olduğunu ve şiddete karşı el birliği ile savaşacaklarını söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programları kapsamında Elazığ'a geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk önce Valiliği ziyaret ederek Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan kentte devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha Sonra Spor Toto ile Valilik ve Belediye arasında Türkiye'de ve Avrupa'da ilk olan yapımı geçtiğimiz yıl Elazığ'da başlatılan "İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi" ile ilgili protokol imza törenine katıldı.



"Hem ülkemizde, hem Avrupa'da ilk olan yatırım"


Elazığ'a yaptıkları ziyarette devam eden projeleri, bundan sonra gerçekleştirecekleri sportif çalışmaları inceleyip, istişarede bulunacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki yıllarda Elazığ'ın gençliği, geleceği, sportif yarınları adına çok güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elazığ'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık. Bu yatırımın devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokolümüzü imzaladık. Bu yatırımımız İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi. Hem ülkemizde hem Avrupa'da ilk olan bir yatırım. Gençliği zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkeziyle, sosyal donatılarıyla çok güzel bir yatırım" dedi.


Elazığ'ın sportif yatırımlarını konuşacaklarını dile getiren Kasapoğlu, Elazığ Stadı'nın devam ettiğini, Elazığ'a olan planları çerçevesinde ziyaretlerinin sık sık süreceğini kaydetti.



"Şiddeti zihinlerde çözmek önemli"


Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız. Şiddet sadece bir kavram değil, dolayısıyla şiddeti kanunla yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli. Bizim yaklaşımımız bu, şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız. Bunun başka bir açıklaması olamaz" diyerek sözlerini tamamladı.


Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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