Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli programlar için Elazığ’a geldi. Vali Vekili Mustafa Gül tarafından karşılanan Bakan Koca, AK Parti’nin bayramlaşma programına katıldı ardından da kısa süre önce hizmete giren Fethi Sekin Şehir Hastanesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Bu günlerde maruz kalınan ekonomik saldırılara hep birlikte müşahede ettiklerini ifade eden Bakan Koca, "Bu durumu bir fırsata çevirerek bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş AK Parti hükümetlerinin sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Özellikle hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri arasında önümüzdeki dönemde daha fazla iş birliği imkanlarını geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz"

Elazığ Şehir Hastanesinin geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladığını anımsatan Bakan Koca, "Burada yüksek konforlu fiziki mekanlar yanında son teknolojiye sahip tıbbi cihaz donanımı da mevcut. Bin 38 yatak kapasitesi ve 37 ameliyathanesi bulunan şehir hastanelerine Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde özellikle tıbbi hizmetler açısında şehir hastanelerinin birer mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz. Bu hastane hastalarımıza layık oldukları konfor ve kaliteli hizmetin sunulduğu bölgenin bir sağlık üssü olacaktır” ifadelerini kullandı.