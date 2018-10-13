Bakan Pakdemirli: “Vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz”

Bekir Pakdemirli, “Özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek, vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz. Bu konuda kararlıyız” dedi.

Programları kapsamında Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir otelde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım arazilerini çiftçilere kiraya verme sürecini başlattıklarını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu uygulama kapsamında, toplam 220 bin çiftçimize, yaklaşık 125 milyon TL destek veriyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz artık, kendi arazisini gönül rahatlığı ile ekip biçecek. Ayrıca, çiftçimiz isterse, 10 yıl sonra, bu arazisini satın alabilecek. ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz, tarımsal desteklerden de yararlanabilecek. Yine, akıllıkart uygulaması ile çiftçimizin kredi kullanım sürecini hızlandırdık. Artık, işlerini daha hızlı ve daha güvenli yapacak. Gübresini, tohumunu ve ihtiyaçlarını daha rahat karşılayacak. Bakanlık olarak, üreticimizin ve çiftçimizin her sorununa duyarlılık gösteriyoruz” diye konuştu.

"İsraf ve verimsizlikleri ortadan kaldıracağız"

Tarımın bir strateji ve planlama işi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bizler de, her işimizi, planlı ve programlı yapıyoruz İnşallah, hayata geçireceğimiz 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ile ülkemizin gelecekteki tarım politikalarını, sağlam bir zemine oturtacağız. Tarımda Milli Birlik Projesi herkesin sağlıklı beslenmesini, hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlayarak, ülkemizin uluslararası alanda rekabetçi bir güç olmasını sağlayacaktır. Projesi ile yine, tarımda bütüncül bir perspektifle, yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirinde yüzde 50'ye varan israf ve verimsizlikleri ortadan kaldıracağız. Plansızlık nedeniyle gıda fiyatlarındaki suni dalgalanmalara son vereceğiz. Ölçek problemi nedeniyle tarımsal girdi maliyetlerindeki yüksekliği, alacağımız ön tedbirlerle kontrol altına alacağız. Birlik ve kooperatiflerin, 'küçük olsun ama benim olsun' anlayışından doğan verimsizlilik, katma değer oluşturmuyor. Bu yapıyı, daha verimli hale getirmek için, tüm birlik ve kooperatifleri, tek çatı altında toplayacağız” şeklinde konuştu.

"Kafasına esen, istediği gibi zam yapamıyor"

Üreticiyi ezdirmeyeceklerini ve tüketiciyi kollayacaklarını dile getiren Pakdemirli, “Hem üreticimizi hem de tüketicimizi enflasyona ezdirmemek için de öyle yaptık. Tarımda en önemli girdilerden olan gübrede, cansuyu anlayışı ile yüzde 15 oranında indirim yaptık.

Bu indirim, çiftçimizi üretime yöneltmiştir. Çiftçimiz, güz dönemi ekimlerine başlamıştır. Yem alımlarında ise yüzde 10 oranında indirim yaptık. Buğday ve arpada, çiftçilerimize ödenen destekleme primini, 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Yaptığımız görüşmeler sonucu, market zinciri sahibi, firmalarımız da, 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitti. Piyasaların regülasyonu konusunda önemli bir bilinç oluşturduk. Artık kafasına esen, istediği gibi zam yapamıyor. Son dönem, özellikle tarım piyasalarında, yüksek kuru bahane ederek, vatandaşın ekmeğine göz diken fırsatçılara göz açtırmıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Tarımı, teknoloji ile birleştirmemiz şart. Güçlü tarım, güçlü ülke demek. Gelecekte dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacak” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kurum müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.