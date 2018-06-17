Bakan Sarıeroğlu, direksiyonun başına geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ’a geldi. Bakan Sarıeroğlu’unu havalimanında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, milletvekili adayları ve partililer karşıladı. Karşılamaya protokolün yanı sıra Elazığ Belediyesinde taşeron olarak çalışan ve düzenleme ile kadroya geçen 50 kadın da yer aldı. Kadınlar Sarıeroğlu’na çiçek vererek teşekkür etti.

Ardından Bakan Sarıeroğlu, dünyada ilk defa Elazığ’da kullanılan 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli, 0 emisyonlu ELBÜS’leri inceledi. Direksiyonun başına geçen Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan bilgi aldı. Daha sonra otobüsün içerisine gezen Sarıeroğlu, programı için Karakoçan ilçesine hareket etti.