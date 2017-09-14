Bakan Sarıeroğlu, ilk şehir dışı ziyaretini ana ocağı Elazığ’a yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu çeşitli programlar için Elazığ’a geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın eşlik ettiği Bakan Sarıeroğlu’nu Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valiliği ziyaret edip şeref defterini imzalayan Bakan Sarıeroğlu açıklamada bulundu.

Yoğun bir mutfak çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Şehir dışı ziyareti henüz yapmamıştım. Elazığ benim ana ocağım. Kökenimiz Palu. Bakan olduktan sonra ilk şehir dışı ziyaretimi Elazığ’a gerçekleştirdim. Bundan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bundan sonra Elazığ’daki hemşerilerimiz, bakanımız var diyerek bizleri de bağırlarına basarlar. Vekillerimiz, valimiz ve bürokratlarımızla birlikte güçlü bir çalışma dönemi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hükümetlerimiz döneminde Elazığ, her zaman çok kıymetli olmuştur. Yaklaşık 15 yıllık iktidarlık dönemimizde tüm yatırım, yenilik ve gelişmeler, hemşerilerimizin daha iyi imkanlara ulaşması için oldu. Bizler de bundan sonra Elazığ’la ilgili tüm yatırımlarımızı bakanlığım ve diğerler konularda takipçisi olacağız. Bundan sonra sık sık Elazığ’da olacağız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, ardından valilik önünde oturan vatandaşlarla muhabbet ettikten sonra beraberindekilerle SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti.