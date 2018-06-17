Allah’a hamd olsun, öylesine güçlü bir ekonomi inşa ettik ki, kasamız dolu, bütçemiz yerinde, hazinemizde işler yolunda gidiyor. SGK’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı kara gedikleri kapamaya başladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde konuştu. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz de bu seçim döneminde Adana’dan bismillah dedik. AK Parti ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar olarak bugüne kadar alın teri dökerek, sırtlarımız ve tabanlarımız ağrıyarak, çalışarak zafere ulaştık. Bu seçimde de Ramazan’da niyetli olarak inançla ve azimle çalıştık. Daha 1 haftamız var. Daha fazla çalışarak son bir haftanın her dakikasını ve saniyesini değerlendireceğiz. Bunu tüm Türkiye’ye karşı borçluyuz. Üzerimizde 81 milyon vatandaşımızın sorumluluğu var. Tüm mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize borçluyuz. Arakan’da ki tecavüze uğrayan, açlıkla sınanan kardeşlerimize, Suriye’de ki zulme uğrayana kardeşlerimize borçluyuz. Filistin’de yaşananları gördünüz. Daha geçen hafta Avusturya ve Almanya’da yaşanan gelişmeleri gördünüz. Camileri kapatıp, imamları sınır dışı ediyorlar. Tüm Müslüman alemine bunu borçluyuz. Tüm Müslüman aleminin sorumluluğu omuzumuzdadır. Bu seçim ben seçimi değil. Bu seçim Türkiye’nin seçimi. Sadece bu seçimleri milletvekilleri seçimleri olarak değerlendirenler yanılırlar. Bu seçimleri sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değerlendirenler yanılırlar. Bu seçim Türkiye’nin geleceğine doğru emin adımlarla ilerlemesinin ilk taşlarının döşeneceği çok önemli bir milat" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun açtığı kara gedikleri kapamaya başladık”

Uzun zamandır yeni Türkiye’nin inşası için güçlü adımlar attıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "16 yılda, 81 il ve 81 milyon vatandaşı kadın, erkek, genç, yaşlı, emek, çiftçi, kamu görevlisi, işçi, esnaf, demeden tüm toplum kesimlerine dokunacak çok önemli düzenlemelerin mimarı oldu. Sosyal devlet ne demek bunu tüm dünyaya gösterdik. Artık 24 Haziran’dan sonra alt ve üst yapısını tamamlamış bir Türkiye olacak. Dünyadaki en önemli projeden 6’sını gerçekleştirdik. Bugün 3,5 kat büyümüş, büyüme ve istihdam rekorları kırmış Türkiye’nin nimetlerinin 81 milyon vatandaşımızın hayatına dokunacak adımları güçlü şekilde atacağımız günlerinde devamı olacak. 16 yıldır belli bir seviyeye getirdik. 2000’li yıllarda emekli maaşı ödemek için IMF kuyruklarında el pençe duran bir Türkiye vardı. Allah’a hamdolsun, öylesine güçlü bir ekonomi inşa ettik ki, kasamız dolu, bütçemiz yerinde, hazinemizde işler yolunda gidiyor. Sosyal güvenlik kurumumuzda da Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı kara gedikleri kapamaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Diğer tarafa bakıyoruz, yıkmaktan bahsediyor”

2000’li yıllarda emekli maaşı ödeyemeyen Türkiye’den bayram öncesi emeklilere iki ikramiye verebilen bir seviyeye geldiklerine dikkat çeken Sarıeroğlu, "Bir defada 11,7 kat trilyon ödeme yaptık. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Böylesine bir Türkiye’ye gelmişiz. Bunları daha da artıracağız. 24 Haziran bunların devamı anlamına geliyor. Her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz ve sıkıntıyı aşabiliriz. Bu imkanlara sahip bir Türkiye’yiz. Yeterki bir ve beraber olalım kardeşliğimize sahip çıkalım. Aramıza fitne tohumu atmaya ve bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlar var. Öylesine zehirli bir dil kullanıyorlar ki, bununla vatandaşlarımızın aklını karıştırmaya çalışanlar var. Bir aday bugünde Elazığ’da çalışma içerisinde olacak. Benim bakanlığımla alakalı vaatlere bakıyorsunuz. Tüm adayların vaatlerini çıkardık. Toplam 50’ye yakın vaatleri var. 28 tanesi hali hazırda uygulanıyor. 15 yıldır uygulanan vaatlerini tekrardan sunan bir anlayış söz konusu. Bu millete saygısızlık. Milleti ciddiye almamak demek. 18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmeti diyorlar. Ama biz bunu 10 yıldır uyguluyoruz. Muharrem diyeceğim ben. Cumhurbaşkanımız öyle söylüyor. Yeni bir şeymiş gibi piyasaya söylüyorlar. Bunları milletimiz görüyor. Biz yapmaktan bahsediyoruz. Türkiye’yi geleceğe güçlü şekilde götürmekten bahsediyoruz. Gençler için daha çok iş imkanı oluşturmaktan bahsediyoruz. Kadınlarımızı destekleyerek daha güçlü hale getirmekten bahsediyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz, yıkmaktan bahsediyor. Yapılanları geriye götürmekten bahsediyorlar. Eski Türkiye’nin jeneriğini çevirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Milletimiz inşallah 24 Haziran’da bu yıkım ittifakına gereken cevabı tüm Türkiye’de verecekler diye inanıyorum. Pusuda bekleyenler var. Gezi olayları, 17-25 Aralık’ı yaşadık. En son 15 Temmuz gibi bir ağır darbe girişimi olayını yaşadık. O dönemlerde başaramadıklarını gene yeni senaryolarla ortaya koymak isteyen pusuda bekleyen bazı şer odakları var. Milletimiz bunlarında farkında. O şer odaklarına izin vermeyecek" şeklinde konuştu.