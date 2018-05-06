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06 Mayıs 2018 11:50

Baklava kutusundan uyuşturucu çıktı

Elazığ’da jandarma ekipleri, narkotik köpeği ’Badi’ ile yaptığı aramada baklava kutusu içerisine gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Baklava kutusundan uyuşturucu çıktı

06 Mayıs 2018 11:50


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde bir otobüs durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği Badi’yle arama yaptı. Yapılan arama sonucu, baklava kutusuna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ile ilgili şüpheliler K.İ. ve M.K. gözaltına alındı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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