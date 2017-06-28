Balık sağımı başladı, hedef 5 milyon balık

1997 yılından itibaren yavru balık üretimine başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 130 milyon balık üretimi gerçekleşti. 2017 yılının balık sağımının başladığı tesislerde bu yıl toplam 5 milyon 100 bin balık üretiminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. 100 dönüm alana sahip olan soğuk su ve ılık su balıklarının üretimi amacıyla düzenlenen tesiste bu yıl üretilecek balıkların 5 milyonunun pullu sazan, 100 binin ise ot sazanı olması hedefleniyor. Yıl içinde kültür, gümüş, ot sazanı, gökkuşağı alabalığı ve yayın balıklarının tam kontrollü üretiminin yapıldığı tesiste her yıl ortalama balık üretim kapasitesinin 6 milyon 210 bin civarında olduğu aktarıldı.

Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün 1976 yılında kurumlarının bünyesinde kurulduğunu belirten DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, "Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü su ürünleri faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilmiş ve 1997 yılından itibaren balık üretimine başlamıştır. Mevcut tesislerimiz 536 metrekare modern üretim ünitesi 900 ile 20 bin 900 metrekare arasında değişen toplam 100 dönümlük beton ve toprak havuzlardan oluşmaktadır. Üretim tesisimizde pullu sazan, gökkuşağı alabalığı, ot sazanı ve yayın balığı üretimi gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Türkiye’nin en büyük üretim tesislerinden birisiyiz"

Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün toplam balık üretim kapasitesinin 6 milyon 210 bin olduğunu aktaran Arslan, "Tesisimiz Elazığ, Van, Kars ve Erzurum Bölge müdürlüklerinde yer alan 14 ile hizmet vermektedir. Önemli olarak ise Karakaya ve Keban barajlarının balıklandırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bu seneki hedefimiz 5 milyon adet balık üretimi gerçekleştirmek. Bugüne kadar 130 milyon adet balık üretimi gerçekleştirilmişti. Bunların 69 baraj gölü ve kurumumuz ile diğer kurumlara ait 142 adet gölete sevk edilmişti. Bu sene hedefimizdeki olan 5 milyon balığı baraj göllerinde balıklandırma faaliyetlerinde kullanmak. Ilık su balığı anlamında Türkiye’nin en büyük üretim tesislerinde birisiyiz" diye konuştu.

Balık sağımı başladı

Tesislerde yapılan sağım süreci ile ilgili bilgi veren Arslan, "Önceki yıldan itibaren bakım ve beslenmesi yapılan erkek ve dişi anaçlar seçilerek üretim binasına alınır. Burada sabit sıcaklıkta balıklarımızı bekletiyoruz. Daha sonra bunlara doğal üreme hormonu enjekte ediyoruz. Dişi anaçlarımız yaklaşık 12 saat içerisinde yumurtlamaya hazır hale geliyor. Daha sonra erkekten alınan sperm ve dişiden alınan yumurtalar plastik bir kaşıkla karıştırıyoruz. Döllenmenin daha iyi gerçekleşmesi için içine özel bir solüsyon katıyoruz. Bu solüsyonla karıştırma işlemi 2 saate yakın devam ettiriliyor. Bunların yapışmasını engellemek adına özel bir asit çözeltisiyle 20 saniye kadar yıkıyoruz ve zuger şişesine yerleştiriyoruz. Burada 3 gün sonra lavralarımız çıkmaya başlıyor. Lavralar çıktıktan sonra toprak havuzlarımıza alınıyorlar ve ekim ayı başı itibariyle 5 ile 8 santimetre büyüklüğe ulaştıkları zaman bunlar baraj göllerine salınıyor" ifadelerini kullandı.

Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Elazığ ile birlikte Malatya, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan, Iğdır illerinin yer aldığı 14 şehirdeki tatlı sular için balık üretimi gerçekleştiriyor.