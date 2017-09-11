Barajda kaybolan şahsın cesedi bulundu

Olay, önceki gün öğleden sonra Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları civarında Pembelik Barajı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hakan Kapıaçmazoğulları (38), arkadaşıyla beraber yüzmek için baraj gölüne girmesinin ardından gözden kaybolmuştu. Şahsın kayıp olduğu andan itibaren Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD), Bingöl Akut ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler ve dalgıçlar arama çalışması başlattı. 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucu bugün şahsın, cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan şahsın cenazesi, otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.