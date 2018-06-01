Kanal İstanbul’u iptal edeceğim.’ Kardeşim daha ne vaatler ne vaatler. Böyle vaat işinde ölçüyü kaçırdılar ki neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim, sol elinize ayı vereceğim diyecekler. Yakında bunu da derler merak etmeyin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Kendisinin eşinden dolayı Elazığlı olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, ”Semiha Hanım, en güzel yıllarını bu güzel şehirde geçirdi. Öğretmen okulunda, sizin aranızda geçirdi. Onun için Elazığ’a ne kadar gelişi gidişi arayı uzatırsak hanım bize fırça çekiyor, kalk gidelim Elazığ’a diyor. İşte şimdi yine buradayız. Vakit Elazığ vaktidir, vakit Türkiye vaktidir diyoruz. Değerli kardeşlerim 24 Haziran’a bugünü saymazsak 22 günümüz var. Türkiye’nin 100. yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ. Elazığ her zaman bizim yanımızda oldu. 2014’de cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 70 dedi, Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 70 yetmez dediniz, yüzde 72’ye çıkardınız yine ‘Evet’ dediniz. Şimdi hedef yüzde 75’in üzeri. AK Parti’nin 15 yıllık başarısının arkasında gerçek kahramanlar sizsiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. Erdemle, iradeyle, cesaretle yeni sistemin cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek miyiz kardeşlerim, AK Parti’yi Mecliste de en yüksek milletvekili ile temsili için var mısınız” dedi. Meydandaki kalabalık ise “Evet” cevabı aldı.

“Adaylar çıktı meydana yalan dolan, her şey var”

"Biz sadece Rabbimizin önünde eğiliri,z hiç kimsenin önünde eğilmeyiz" diyerek sözlerini sürdüren Başbakan Yıldırım, ”Adaylar birer birer çıktılar meydana. Vaatler yalan, dolan her şey var. Gırla gidiyor gırla. Şimdi diyor ki CHP’nin adayı Muharrem Bey diyor ki, ‘Ben iş başına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım. Kanal İstanbul’u iptal edeceğim.’ Kardeşim daha ne vaatler ne vaatler. Bakın böyle vaat işinde ölçüyü kaçırdılar ki, neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim, sol elinize ayı vereceğim diyecekler. Yakında bunu da derler merak etmeyin. Peki bunları söylüyorlar. Genel Başkanları ne diyor, Kemal Bey; ‘Biz bu seçimi kazanırsak tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz.’ Peki eski sistemde ne var. Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri, vaatleri nasıl veriyorsun kardeşim. O halde şimdi bakıyoruz, hepsi söz birliği yapmışlar. Biz eskiye döneceğiz diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. 16 Nisan halk oylamasını hala hazmedememişler. Madem hazmedemediniz işte 24 Haziran bir ders daha verelim mi bunlara Elazığ” diye konuştu.

“Millet gider Mersin’e, bunlar gider tersine”

15 Temmuz’u anımsatan Yıldırım, ”15 Temmuz’da 251 kardeşimizi şehit etmediler mi, 2 bin 193 vatandaşımız gazi olmadı mı. O gece alçaklar bayrağımızı indirmeye çalıştılar, demokrasimizi yıkmaya çalıştılar, ülkemizi mahvetmeye çalıştılar ama bir yiğit çıktı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım, arkadaşları çıktı, ey ahali inin meydanlara. İndiniz mi meydanlara, alçaklara dersini verdiniz mi. Bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Alçaklar hak ettikleri cezayı gördüler. Şimdi de Muharrem İnce ‘TİKA’yı kapatacağım’ diyor. TİKA dediğin kuruluş FETÖ’nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. TİKA Saraybosna’da Sırpların yıktığı köprüleri yapıyor, Afrika’da içme suyu getiriyor. Tarihi ve kültürel mirasımızı onarıyor. TİKA gibi bizim 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurabaya yardım eden, Türkiye’nin tanıtımını yapan bu kuruluşu kapatmaya mı karar verdin. Hiç merak etme buna bu millet müsaade etmez. Adayın biri çıkmış diyor ki Sivas’a hızlı tren iyi olmadı diyor. Hızlı tren gelirse Sivas’ta göç olur diyor. Akla bak akla. Millet gider Mersin’e, bunlar gider tersine. Şimdi bakıyorsunuz hep geriyi işaret ediyorlar, biz daime ileriyi. Bunların aklı fikri yıkmak, yakmak, bozmak. Önce bir tane iş yapın. Bir tane dikili ağacımız var. Var olanları yıkmak kolaydır, yapmaya talip olun. Ama bunların o tarakta bezi yok. Bu millet ferasetlidir, iyi ve kötüyü 2002’den beri yaptınız. İnşallah 13. seçimimizde bu şer ittifakına hak ettikleri cevabı verecek miyiz" ifadelerini kullandı.

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin”

AK Parti’nin 16 yıllık döneminde Türkiye’yi üç kat büyüttüğünü söyleyen Yıldırım, "Türkiye ihracatta 16 yılda 4,5 kat büyüdü. Türkiye AK Parti ile hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Havayolunu halkın yolu yaptık. Her ilimize üniversite kurduk. İllerimizde şehir hastaneleri yaptık. Gençlik merkezleri, limanlar, göletler, barajlar hepsini, milletimizin isteklerini yerine getirdik. Yolları böldük, hayatları, gönülleri, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz, herkes böyle bilsin. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Elazığ’dan, sınır boylarında, Kuzey Irak, Suriye’de görev yapan kahraman Mehmetlerimize selamlarımızı gönderiyoruz, Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

"Elazığspor sahipsiz değildir, sahibi benim, ne gerekiyorsa yapılacak”

Türkiye’ye dev yatırımlar yaparken Elazığ’ı da kalkındırmayı unutmadıklarına vurgu yapan Yıldırım, ”Harput Kalesi artık Dünya Miras Listesi’nde. Hayırlı uğurlu olsun. 16 yılda Elazığ’da 16 katrilyon yatırım yaptık. 2003 yılında koca Elazığ’da 33 kilometre bölünmüş yol vardı, biz 10 kart arttırdık 322 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Ağın Köprüsü’nü gördünüz değil mi? Şimdi Battalgazi Köprüsü de yapılıyor. Elazığ’a yakışan ne varsa o yapılıyor. Gençler 21 Haziran’da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlara kötü haberim var, 21 Haziran’da ilk kazmayı vuruyoruz. Elazığspor sahipsiz değildir, bu bilinmelidir. Elazığspor’un sahibi benim kardeşim, ne gerekiyorsa yapılacak. Elazığspor üzerinden siyaset yapanları da hemşehrilerim adına kınıyorum. Elazığspor’u Süper Lig’de görmek için ne yapılması lazımsa evelallah yapacağız. 2 bin 200 yeni derslik yaptık. Elazığ’ın demir yollarının yarısını yeniledik. Elazığ Havalimanı hatırlayın, doğru dürüst çalışmıyordu. Şimdi Elazığ’a yakışan büyük bir terminal yaptık, o bile yetmiyor şimdi ikinci pist yapıyoruz. Elazığ’da yolcu sayısı 1 milyon 30 bin oldu. Elazığ’ın nüfusundan daha fazla. Elazığ her şeyin en güzeline layık. Elazığ-Diyarbakır yolunun hızlı tren projesinin etüt çalışması devam ediyor. Bu sene Elazığ’a gelen turist sayısı üç kart artmış, 320 bini bulmuş. Terör olmayınca, huzur olunca, güvenlik olunca ekonomi de büyüyor, turizm de gelişiyor. Bundan Elazığ da, Türkiye de istifade ediyor. Elazığ’da 7 tane hastane yaptık, en büyük ise şehir hastanesi 23 Temmuz’da açılışını yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında 750 milyon lira destek verdik. Sizlerin merakla beklediği Kanatlı Barajı’nı da yapıyoruz. 70 bin dönüm arazi suyla buluşacak” dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili adaylarıyla mitinge katılan vatandaşları selamladıktan sonra alandan ayrıldı.