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01 Haziran 2018 13:20

Başbakan Yıldırım Elazığ’da

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ’a geldi.

Başbakan Yıldırım Elazığ’da

01 Haziran 2018 13:20


Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Elazığ’a geldi. Başbakanlığa ait ’Ana’ uçağı ile Elazığ Havalimanı’na gelen Başbakan Yıldırım’ı, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ milletvekilleri ve adayları ile diğer protokol üyeleri karşıladı. Başbakan Yıldırım’a yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçek verdi. Ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, cuma namazı için Hacı Tayyar Camii’ne geçti. Cuma namazı sonrasında Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda partisinin düzenlediği mitinge katılacak.




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