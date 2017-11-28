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28 Kasım 2017 16:14

Başkan Yanılmaz: “15 Temmuz ruhu nesiller boyu yaşatılacak”

Milletin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği ruh, duruş ve iradenin çok önemli olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu yaşatılacağını söyledi.

Başkan Yanılmaz: “15 Temmuz ruhu nesiller boyu yaşatılacak”

28 Kasım 2017 16:14


15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Elazığ Şube Başkanı Suat Şekerci ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı ziyaret etti. MİDDER Elazığ Temsilciliği’nin yapmış olduğu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, milletin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği mücadelenin tarih boyunca anlatılacak bir kahramanlık destanı olduğunu dile getirdi.


Şehitlerin emaneti olan bu topraklarda 15 Temmuz ruhunu ilelebet yaşatacaklarını vurgulayan Başkan Yanılmaz, “ 1071 tarihinden beri bu topraklarda yaşayan atalarımız birçok hain terör örgütüyle karşı karşıya kaldı. Ancak 15 Temmuz’da kendi uçaklarımızın, tank ve silahlarımızın meclisimizi, cumhurbaşkanlığı külliyemizi bombaladığı hainleri görmemişti. Tarih boyunca milletimiz, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen böylesi bir alçaklıkla ilk defa karşılaştı. Milletimizin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği ruh, duruş ve irade çok önemlidir. Nesiller boyu unutulmaması gereken kutsal bir mücadeledir”dedi.


Dernek olarak demokrasi şehitlerinin emanetlerine sahip çıkmak ve gösterdikleri milli duruşu gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten MİDDER Elazığ Şube Başkanı Suat Şekerci , Başkan Yanılmaz’ın da aynı ruha sahip çıktığını ve dernek faaliyetlerine destek olduğunu kaydetti.




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