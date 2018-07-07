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07 Temmuz 2018 18:12

Başkan Yanılmaz, “Amacımız milli sporcular yetiştirmek”

Amaçlarının milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ’ın sporun alt yapısına uygun genç nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Başkan Yanılmaz, “Amacımız milli sporcular yetiştirmek”

07 Temmuz 2018 18:12


Elazığ Belediyesi’nin yaz tatiline giren çocukların daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından eğitici ve eğlendirici etkinlikleri devam ediyor.


Bu kapsamda başlatılan yaz spor okullarında öğrenciler futboldan basketbola, tenisten yüzmeye çeşitli kollarda eğitim almayı sürdürüyor. Alanında uzman antrenörler tarafından çocukların yaşı ve bedensel gelişimine uygun dersler veriliyor.


Elazığ’ın sporun alt yapısına uygun genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Amacımız milli sporcular yetiştirmek. Ulusal ve uluslararası mecralarda Elazığ’ı layıkıyla temsil edebilecek başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Elazığlı ailelerde bu konuda oldukça duyarlı davranıyor. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız projelerle de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gelişimine katkı sunacak spor eğitimleri, yaz ayı sonuna kadar devam edecek. Spor, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.




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