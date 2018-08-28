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28 Ağustos 2018 18:58

Başkan Yanılmaz, başarılı gençleri tebrik etti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, eğitim, yazarlık ve sporda başarılı olan gençleri tebrik etti.

Başkan Yanılmaz, başarılı gençleri tebrik etti

28 Ağustos 2018 18:58


Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cennetten Düşerken Adem’in Kokusu kitabını yazan Rabia Arslan’ı makamında ağırladı. Arslan, Başkan Yanılmaz’a kitabını hediye etti. Yanılmaz’da kitabı beğenerek okuyacağını ve başarılarının devamını diledi.


Daha sonra Başkan Yanılmaz, Uluslararası Kickboks Turkish Open Turnuvası’nda light contact branşında 2. lik kupasını alarak Wakoda Dünya sıralamasında ilk 10’da yer almayı başaran sporcu Elif Sultan Yaşar’ı evinde ziyaret etti. Elazığ’ın genç bir nüfusa sahip olmanın avantajlarını yaşadığını dile getiren Başkan Yanılmaz, şehri sporun ve sporcunun güçlü olduğu bir il durumuna getireceklerini aktardı.


Ardından Başkan Yanılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Sözel birincisi olan Ravza Tarhan’ın evine gitti. Başarısından dolayı Tarhan’ı tebrik eden Yanılmaz, en büyük kazançlarının vatana ve millete hayırlı evlat yetiştirmek olduğunu kaydetti.




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