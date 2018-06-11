Başkan Yanılmaz, "Bayram da otobüsler ücretsiz"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz seçim çalışmaları kapsamında Aksaray Mahallesi ve Kiğı-Derneğini ziyaret etti. Başkan Yanılmaz yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde destek istedi.

Ramazan Bayramı’nda bütün otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini ve halk otobüslerini de belediye bünyesine aldıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Artık halk otobüsüne binerken ’ben yaşlıyım beni almazlar, beni görmemezlikten gelirler’ endişesi ve kaygısı bu hafta bitiyor. Ramazan bayramımızı gönül rahatlığıyla kutlayacağız. Ramazan Bayramından hemen sonra 24 Haziran seçimleri var. Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. 24 Haziran’da bizi 2002 yılından beri en iyi şekilde temsil eden iradeli, cesur, dirayetli Cumhurbaşkanımıza güç verelim destek verelim. Öyle ümit ediyorum ki Elazığ, Türkiye’de en büyük desteği verecek iller arasında yer alacaktır. Ve böylelikle güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis ve güçlü bir Türkiye olacaktır”dedi.

Kiğı-Der’i de ziyaret eden Başkan Yanılmaz;" Elazığ yıllarca Bingöl’den göç aldı ve yıllarca Bingöllü kardeşlerimizle birlikte yaşamaktan da çok mutlu, gururlu oldu. Bizim esas medeniyetimiz İslam medeniyetidir. Yaşantımızı etkileyen bizi yönlendiren nasıl yaşayacağımıza karar veren unsur bizim kendi kadim medeniyetimizdir. Bu tür dernekler Elazığ’da hemşerileri bir araya toplamak ve onların her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında çok önemli yerlerdir"ifadelerini kullandı.