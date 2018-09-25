Başkan Yanılmaz, “Belediye yönetimini hizmet yeri olarak görüyoruz”

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Hankendi Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Yanılmaz, daha sonra belediye tarafından kazandırılan halı sahayı inceledi.

Okulun 5 yıllık süreçte yeni yeni tamamlandığını ifade eden Okul Müdürü Sedat Sinanç, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın hiçbir zaman desteğini esirgemediğini söyledi.

Eğitim hayatının önemli parçalarından birinin de eğitimin verildiği fiziki mekanlar olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “O fiziki mekanları eğitim öğretimle en başarılı noktaya taşımak da müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve sizlerin katkılarıyla olacak. Biz belediye yönetimini evlatlarımıza gençlerimize büyüklerimize kadınlarımıza ve çocuklarımıza bir hizmet yeri olarak görüyoruz. Sizler ne kadar başarılı olursanız bizler de o kadar mutlu oluruz. Türkiye'nin gelecekteki yöneticileri sizlerin arasından çıksın. Türkiye'nin gelecekteki siyasileri sizlerin arasından çıksın. Eğer biz yönetici olmak istiyorsak veya başarılı bir fert bir birey olmak istiyorsak yanımızdaki arkadaşlarımızdan daha fazla çalışmamız gerekiyor. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attığı adımlarda başarılı oluyorsa, bütün dünyanın önemli lideri oluyorsa, gittiği yerlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsa işte bu çalışma irade ve azmin bir sonucudur. Bütün dünya mazlumlarına yardımcı olacak irade ve gayret bu okuldaki öğrencilerden çıkacak. Biz belediye olarak okullarda istenilen yere mescit, kütüphane ve halı saha yapıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ve öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Evlatlarımız iyi yerlerde okusun, güzel yerlerde ders çalışsın ve ibadet ihtiyacını istediği zaman yapsın diye yapıyoruz” diye konuştu.