Başkan Yanılmaz, çalışmalarla ilgili bilgi verdi

Dünyada tek olma özelliğine sahip 18 metre uzunluğunda, körüklü, bataryalı, elektrikli, sıfır emisyonlu ELBÜS’leri hizmete sunduklarını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz;“150 yolcu kapasiteli, asfaltta yol alabilen, saatte 75 kilometre azami hıza sahip, tek seferlik sarj ile maksimum 400 kilometre yol alabilen bataryalı otobüslerle şehir içi ulaşımda hız, kalite ve konforu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planlarımız arasında yer alan ELBÜS’lerle, şehir içi toplu taşımada şehrimizi Türkiye’nin öncü şehirleri arasına taşıdık. Dünyada ilk kez Elazığ halkının hizmetine sunduğumuz elektrikli, bataryalı, modern, kaliteli, konforlu toplu taşıma aracı ELBÜS’ler Türkiye gündeminde yerini korumaya, konuşulmaya devam ediyor” dedi.

Doğukent Mahallesi’nde inşa edilen bin kişi kapasiteli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nun açılışını, 15 Temmuz Destanının yıldönümünde yaptıklarını anımsatan Başkan Yanılmaz, " Uluslararası standartlarda voleybol, basketbol ve hentbol sahası, engelsiz seyirci tribünü, antrenman salonu, kafeteryası ve 350 araçlık otoparkı bulunan 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ismiyle 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, gençlerin ve sporun yeni adresi olacak”ifadelerini kullandı.

Okulların tatil olmasının ardından çocuklar için bir kamp programı düzenlediklerini de dile getiren Yanılmaz, 7-13 yaş arası çocukların yararlandığı ve 02-23 Temmuz tarihlerini kapsayan kamp süresince çocuklar eğlenerek öğrenmenin mutluluğu ile unutamayacakları bir tatil yaşadıklarını kaydetti.

Elazığ Belediyesi olarak şehrin doğu yakasına prestij kazandıracak Doğu İmar Yolları çalışmalarının devam ettiğini Salıbaba, Çatalçeşme, Sanayi, Kırklar, Ulukent ve Doğukent mahalleleri toplamda 2 bin 900 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki yeni bulvarlar ile Şehir Hastanesi ve şehrin kuzey can damarı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile birleştiğini belirten Yanılmaz; “Üç etap halinde yürütülen çalışmaların birinci etabında Cahit Dalokay Caddesi ile Yaşar Doğu Caddesi bağlantısı sağlanacak. İkinci etabında Yaşar Doğu Caddesi ile Çatalçeşme Bulvarı arasında bağlantı sağlanacak. Üçüncü etabında ise Yaşar Doğu Caddesi ile Şehir Hastanesi Kavşağı arasında bağlantı sağlanacak. Kaldırım çalışmalarımız tamamlandı ve asfalt çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu azaltarak kuzey eksenine kaydırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda hizmete açılan şehirlerarası yol kalitesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nın ardından şehrin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Şehir Hastanesi ile akıcı ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda batı bölgelerinden Şehir Hastanesine daha hızlı gitmek isteyen vatandaşlarımız için Yunus Emre Bulvarı’nın devamı olarak eski Asker Hastanesi önünden geçerek Ulukent Mahallesi üzerinden Şehir Hastanesi’ne ulaşacak olan yeni imar yolumuzun yapım çalışmaları devam ediyor” diye bilgi verdi.

Şehrin tarihi ve doğal güzellikleri, Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının ayaklarına resmedilerek, kent estetiğine katkı sağlandığını, köprülü kavşağın ayaklarına Harput Kalesi, Keban Barajı, Kültür Park, Çaydaçıra figürü, tarihi Palu Köprüsü, Balakgazi görsellerinin resmedildiğini ifade eden Başkan Yanılmaz, bu çalışmanın kamuoyu tarafından beğenildiğini de ifade etti.

2018 yılında mahallelere kazandırılan 24 yeni parkla toplam yeni park sayılarının 120 olduğuna dikkat çeken Yanılmaz," Şehrimize yepyeni parkları bir bir kazandırırken, bir yandan da parklarımıza güvenlik kamera sistemi kuruyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yoğun olarak kullanılan parklarımızı belirledik ve ilk uygulamamızı başlattık. 15 ayrı parkımız bu yıl içerisinde güvenlik kamera sistemiyle donatılacak. Akıllı Park Uygulamaları olarak isimlendirdiğimiz proje kapsamında Hilalkent Mahallesi çocuk oyun parkı ile Cemiloğlu Parkı’na güvenlik kamera sistemi kurduk. Kamera sistemi ile parkının tamamı 24 saat takip altına alındı. Dileyen herkes Elazığ Belediyesi web sayfası üzerinden bu görüntüleri takip edebilecek"diye konuştu.

Kültür Park ve Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı’nın ardından Cip Mesire Alanında tamamlandığını ve bir süredir hizmet verdiğini anımsatan Başkan Yanılmaz, 29 Temmuz Pazar günü yapılacak resmi açılışa herkesi davet ederek sözlerini tamamladı.