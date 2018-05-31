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31 Mayıs 2018 17:27

Başkan Yanılmaz, çocuklarla park temizledi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, temizliğin önemine dikkat çekmek için çocuklarla park temizliği yaptı.

Başkan Yanılmaz, çocuklarla park temizledi

31 Mayıs 2018 17:27


Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledikten sonra parkta bulunan çocuklarla bir araya geldi. Sohbet sırasında temizliğin önemine değinen Başkan Yanılmaz, çocuklarla birlikte çevre temizliğine hem katkıda bulunmak hemde farkındalık oluşturmak için parkta temizlik yaptı.


Parkların çocukların gelişimi ve eğitim sürecinde önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Belediye Başkan Mücahit Yanılmaz "Eğitim sadece okullar ile sınırlı bir etkinlik değildir. Oyun parkları çocuklarımızın eğitim ve gelişim sürecinde fazla enerjilerinin harcanması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması noktasında büyük önem taşımaktadır. Biz Elazığ Belediyesi olarak parklarımızı onarmak ve çocuklarımız için daha elverişli konuma getirmek amacıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz"dedi.


Bugün çocuklarla çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan atıkları temizlediklerini aktaran Başkan Yanılmaz," Bundan sonra da ümit ediyoruz ki tüm vatandaşlarımız aynı duyarlılığı gösterir. Çocuklarımız için en önemli yaşam alanları olan parklarımızı daha temiz tutarak sahiplenirler"diye ifade etti.




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