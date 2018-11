Başkan Yanılmaz, “Cumhurbaşkanımız, devam derlerse devam edeceğiz"

Elazığ Belediyesi olarak 2014 ile 2018 yıllar arasında 114 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin uygun görmesi halinde Elazığ'a gururla hizmet etmeye aday olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kültür Park Mamürat'ül Aziz Toplantı Salonunda , 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilen projeleri anlattı. Verdiği sözleri yerine getirdiklerini aktaran Başkan Yanılmaz, içinde Kültürpark, Cip Mesire , Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı,Çöpten Enerji Tesisi, Hayvan Bakım Evi, 5 adet alt ve üst geçit, Galericiler sitesi, ELBÜS'ler başta olmak üzere gerçekleştirilen 114 projeyi tek tek anlattı.

Yaptıkları her çalışma da hizmet, sosyal ve şantiye belediyeciliğini ilkelerinin olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Ayrıca 3 ana prensibimizi de ortaya koymuştuk. Bunlar Elazığ'ın ‘E' harfi ile başlayan 3 kelimenden oluşan ana prensiplerdi. Etik, estetik ve ekonomik kurallara uyacağımızı ve bu prensiplerden taviz vermeden hizmetlerimizi yürüteceğimizi belirtmiştik. Yaptığımız her çalışmanın ve attığımız her adımın söylediğimiz her sözün hesabını vereceğimizin inancı ve bilincinde olarak hizmetlerimizi yürütmekti . Dünyada yaptığımız her işin ahirette hesabını vereceğimizin inancındayız. Vatandaşlarımıza hizmet ederken, adımlarımızı atarken bunların ebedi alemde hesabını vereceğimizin inancı ile hareket ettik. Elazığ'ı birlikte yöneteceğimizi söyledik. Belediye Başkanlığının 4 duvar arasından değil, STK'lar, vakıflar, dernekler, odalar , basın mensupları, esnaflarla ve vatandaşlarla birlikte anlayışı ortaya koyarak yöneteceğimizi hep söyledik. Bu sistemden de asla taviz vermedik” dedi.

"Yaptığımız her iş açık,net ve şeffaf"

Adil bir hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Yanılmaz, “Zengin, fakir, iyi, kötü, siyasi yakınlığı ve uzaklığı, inancına bakmadan insanlığımızın ihtiyacına baktık. Bu ihtiyacı yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Güçlünün değil, haklının yanında olmanın mücadelesini verdik. Siyasi, ekonomik ve rant gücü ne olursa olsun, bu gücü göz önüne almadık. Vatandaşlarımızın haklı olduğu ana konulara baktık. Haklının yanında yer alırken de irademizi ve cesaretimizi ortaya koyduk. Gizli ajandamız hiç olmadı. Yaptığımız her işi açık, net ve şeffaf bir şekilde yaptık. Sizlerle bir araya geldik ve paylaştık. Gizli hesabımız hiç olmadı. Sadece yaptığımız işe odaklandık. Elazığ'ı büyütmeye, geliştirmeye ve zenginleştirmeye odaklandık. Yaptığımız her işin hesabını vermekten çekinmedik. Her yerde, her kesim vatandaşımızla bir araya geldiğimizde sorulan her soruyu net bir şekilde cevapladık. Elazığ Belediyesi ile ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili kimin hangi konuda sorusu olursa biz oraya geliriz ve cevaplandırırız. Cevaplandıramayacağımız bir soru olursa dersimize çalışır tekrar cevabını vermenin gayreti içerisinde oluruz. Ahlaki ve etik değerlerimiz bizim hizmet yaparken olmazsa olmaz ana ilkemiz oldu. Bundan da taviz vermedik” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Elazığ'a devam derlerse devam edeceğiz"

Kendisinin görev adamı olduğunu ifade eden Yanılmaz, “Bu güne kadar emelli hiçbir hesabım olmadı. Herhangi bir görev içinde Bizans oyunlarının içine asla girmedim. Şunu yaparsam bu buraya ulaşır gibi bir çalışmanın içerisinde olmadım. Dikkat ederseniz sosyal medyada bu tip konularda çıkan hiçbir yazılara da cevap vermiyorum. Bizim yaptığımız bu çalışmaları gören, duyan, takip eden büyüklerimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimiz uygun görür, bir dönem daha devam et derse, ben Elazığ'a gururla hizmet etmeye ve bu şehrin hizmetkarı olmaya adayım. Ancak buranın dışında başka bir görev derlerse o görevi de en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olurum. Bu kadar yıllık hayatımda hiçbir zaman görev beğenmedim. Verilen görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde oldum. Orta okulda iken bankalar caddesi üzerinde bulunan Milli Türk Talebe Birliğine giderdim. Ora da gelen misafirlere çay ikram etme görevi verildiğinden dolayı bunu en iyi şekilde yapan bir çocuktum. Hayatım boyunca da hangi görev verildiyse hep görevime odaklandım. Görevimde başarılı olmak için çalıştım ve bugüne kadar da başarısız olduğum hiçbir görevim olmadı. Bundan da gurur duyuyorum. Önümüzdeki dönemde yakında belli olacak. Çok uzun bir zaman kalmadı. Eğer Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerinde Elazığ'a devam derlerse devam edeceğiz. Bizlerle ilgili kararı genel merkezimiz ve cumhurbaşkanımız verecek. Bizim aday adayı olma gibi bir lüksümüzde yok. Adayımızsın ve devam derlerse, inanıyorum ki vatandaşımızın teveccühünü alır, önümüzdeki dönem hizmete devam ederiz. Değil derlerse , hangi görev verilirse o görevde yine şehrimize , hemşerimize ve milletimize hizmete devam ederiz. Rabbim hepimizin hakkında hayırlı olanı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.