Başkan Yanılmaz: “Elazığ huzur kentidir”

Bunu tüm Suriyeli kardeşlerimize mal etmek mümkün değildir. Yaşanan hadisenin sorumlularıyla ilgili olarak emniyet güçlerimiz gerekeni yapmış olaya karışanlar anında sınır dışı edilmişlerdir” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Elazığ’ın huzur kenti olduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, Sanayi Mahallesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda “Suriyelilere 3 gün içerisinde kenti terk edin” ifadesini kullanmadığını, bazı mahfiller tarafından çeşitli basın yayın organlarına yalan haberin bilerek servis edildiğini söyledi.

Türkiye olarak tarih boyunca inanç , kader birliği yapmış ve yüzyıllar boyu birlikte yaşamış Suriyelilere zor zamanlarında kardeşlik kapılarını açtıklarını anımsatan Başkan Yanılmaz;" Elazığ olarak bizler de bu kardeşlik kervanında yerimizi aldık. Onlarla ekmeğimizi suyumuzu paylaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere Suriye toprakları güvenli hale gelinceye kadar da onlar bizlerin misafirleridir. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri doğrultusunda Elazığ olarak kardeşliğin sembol illerinden bir olarak bu kardeşliği yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Söylemlerimiz çarpıtılıp, yalan kara propaganda yoluna gidilmiştir"

Sanayi Mahallesi’nde yaşanan durumun münferit bir olay olduğunu vurgulayan Yanılmaz, “Mahallede yaşanan olay tek başına kişi bazlı münferit bir olaydır. Bunu tüm Suriyeli kardeşlerimize mal etmek mümkün değildir. Yaşanan hadisenin sorumlularıyla ilgili olarak emniyet güçlerimiz gerekeni yapmış olaya karışanlar anında sınır dışı edilmişlerdir. Bizler bu şehrin belediye başkanıyız. Şehirde yaşanan her olayın üzerine gitmek ve çözüm bulmak gibi bir görevimiz de var. Zira bu şehir huzur adasıdır ve kim olursa olsun hiç kimsenin huzurumuzu ve mutluluğumuzu bozmasına hiç kimse kusura bakmasın ama göz yumamayız. Hemşehrilerimizle dün akşam yaptığımız görüşmeyle de bu konuda yaşanan gerginliği giderdik. Öte yandan bugün Elazığ’da muhabiri dahi olmayan bir basın-yayın organı haddini fazlasıyla aşarak, söylemlerimizi çarpıtarak ve hatta iftira boyutunda bir haber servis etmiştir. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmede ’Suriyelilere mahalleden gitmeleri için üç gün süre verdik, şeklindeki yalan kara propaganda yoluna gidilmiştir. Yaptığım açıklama basın yayın organlarımıza servis edilmiştir. Bu açıklamamda da görüleceği üzere yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak huzurun başkenti olan şehrimizde hiç kimsenin huzurumuzu bozmasına müsaade etmeyiz. Bu noktada sorumlulara emniyet güçlerimizce gereken cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu kişilerin kim olduğuna bakmadığımız gibi bu münferit hadiseyi ensar kardeşliğiyle bağrımıza bastığımız Suriyeli kardeşlerimizin tamamına da mal etmeyiz" şeklinde konuştu.

"Provokatif eylemler düzenleniyor"

Olay sonrasında mahalle sakinlerinin oldukça sağduyulu davrandığını aktaran Yanılmaz, "Bu olaylar yaşanırken bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Her ne hikmetse sanki bir mahfilden yönetiliyormuşcasına son günlerde Denizli, Gaziantep, Antalya ve diğer başka illerimizde olduğu gibi ilimizde de Suriye gerginliği yaşanıyor. Oldukça hassas bir zemin üzerinde herhangi bir asayiş olayı üzerinden provokatif eylemler düzenleniyor ve bunu bazı basın yayın organlarımız ise farklı bir ayrıştırma ve kamuoyunda öfke ve kin oluşması için fırsata çeviriyor. Peki, bunları başka hangi olaylardan tanıyoruz. Gezi olayları,15 Temmuz kalkışması ve diğerleri. Basın ahlak kurallarını çiğneyerek yalan ve iftira niteliğindeki böylesine çirkin bir kara propagandayı yürüten basın-yayın organını şiddetle kınıyor ve yasal haklarımızı kullanarak ilgililer hakkında yargı sürecini başlatacağımızı duyuruyorum"diyerek sözlerini tamamladı.