Başkan Yanılmaz, Elazığlı sanatçılarla bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Gönül Buluşmaları" kapsamında sanat ve kültür hayatına katkı sunan kentteki sanatçılarıyla bir araya geldi. Kültür Park'ta gerçekleşen programa Belediye Konservatuvarı Koro Şefi Naci Sönmez, Sanatçılar Emrah Güllü, Yalçın Turhan, Ziyaettin Akgüneş, Azmi Ozan, Ahmet Yüce, Ömer Çapar, Serpil Bektaş, Osman Bulut, Harun Taşdemir, Hüseyin Karlıdağ, Kenan Çimtay, Yunus Can, Cengiz Demir, Fatih Çakar ve birçok sanatçı katıldı.

Elazığ'ın sanat, kültür ve tanıtımı noktasında daha farklı neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Başkan Mücahit Yanılmaz, kültür-sanat alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentin musiki alanında çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu anımsatan Başkan Yanılmaz, Kürsübaşı programlarında yerli assolistlerin sahne almasının güzel ve anlamlı olacağını, hem sanatçıyı hem de musikiyi tanıtmış olacaklarını aktardı.

Belediye Konservatuarının musiki severler ve yeni nesil gençler için çok verimli olduğunu kaydeden Koro Şefi Naci Sönmez ise, Elazığ'ın kültür-sanat etkinlikleri noktasında büyük bir değişim dönüşüm gösterdiğini dile getirdi.