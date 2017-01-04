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04 Ocak 2017 13:05

Başkan Yanılmaz, esnaflarla bir araya geldi

Başkan Yanılmaz, esnaflarla bir araya geldi

04 Ocak 2017 13:05

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Birinci Esnaf Buluşmaları” kapsamında esnaflarla bir araya geldi.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz “Birinci Esnaf Buluşmaları” kapsamında, Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, birliğe bağlı diğer odalar ve esnaflarla bir araya geldi. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen istişare toplantısına Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, birliğe bağlı diğer oda başkanları ve çok sayıda esnafı katıldı.
İstişare toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, ülkenin maruz kaldığı terör saldırılarından dolayı zor günler geçirdiğini ve bu durumun ekonomiyi birebir etkilediğini söyledi.
Esnafların, Elazığ ekonomisine katma değer sağladığını, ekonominin bel kemiğini ve birçok vatandaşa istihdam alanı oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bugün şehrimizin üreten ve şehrimize katma değer sağlayan ve 2014 yılından sonraki süreç içerisinde sürekli istişare halinde bulunduğumuz siz değerli esnaflarımızla birlikteyiz. Bu toplantıyı gerçekleştirme gayemiz, değerli esnaf kardeşlerimiz fazla iş yapmaları, fazla kazanarak işlerini büyütmeleri ve daha çok istihdam alanları oluşturmalarını sağlamaktır. Esnaf kardeşlerimiz kazancın onda dokuzunun ticarette olduğuna inanarak yola çıkmış kardeşlerimizdir. Alnınızın teriyle, emeğinizle gayret ederek bu çalışmayı yapıyorsunuz ve Elazığ’a bir katma değer sağlıyorsunuz. Hepimizin ortak hedefinin Elazığ’ı büyütmek ve geliştirmek olduğunu biliyorum. Elazığ geliştikçe esnaflarımızın da işleri bundan olumlu anlamda etkilenecektir. Sektörü hangi alanda olursa olsun bu şehir zenginleştikçe o para burada harcanacaktır” dedi.
Elazığ’ın 23 cazibe merkezi iller arasına girmiş olmasının yatırımcı ve sanayicilerin Elazığ’a gelmesi noktasında bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz, “Biz olaya sadece dışarıdan sanayicinin ve yatırımcının Elazığ’a gelmesi gözüyle bakmıyoruz. Cazibe merkezi iller arasına girmiş olan Elazığ’ın şu anda iş yapan esnafının da yatırımcısının da gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Şu anda Elazığ’da yatırım yapıp, üretim yapan bir esnafımızın kendi kapasitesini arttırması, dışarıdan gelen bir yatırımcının yatırım yapmasından çok daha önemlidir” diye konuştu.



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