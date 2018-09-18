Başkan Yanılmaz: “Fırsatçılara karşı mücadele edeceğiz”

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Türkiye'nin ABD merkezli ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı son dönemlerde ortaya çıkan kriz fırsatçılarına karşı topyekun bir mücadele vermek amacıyla il genelindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi. Kültür Parkta düzenlen istişare toplantısında, krizi bahane ederek gereksiz yere yapılan fiyat artışına ve alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.

Gelişigüzel fiyat artışları uygulayarak sözde krizi bahane eden fırsatçı furyanın, Elazığ esnafını temsil etmediğini ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Şehrin bütün dinamikleriyle birlikte bu fırsatçılara karşı mücadele edeceğiz. Bu kişilerin vatanseverlikle alakaları yok. 15 Temmuz silahlı hain darbe girişimi farklı biçimlerde uygulanmaya çalışılıyor. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenler son atılımlarını yapıyor. Ama bizler bu fırsatçılara asla geçit vermeyeceğiz. Milli ve yerli duruşa aykırı tutum sergileyerek birlik, beraberlik ve ülke menfaatlerine zarar veren bu fırsatçıların vatandaşlar tarafından ilgili kurumlara ihbar edilmesi gerekmektedir” dedi

Toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Cemil Erdem, ETSO Başkan Vekili Mustafa Tetik, Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk olmaz üzere il genelindeki tüm oda başkanları katıldı.