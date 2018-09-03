Başkan Yanılmaz, Hankendililerle bir araya geldi

Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek ve şehirle ilgili istişarelerde bulunmak için ziyaretler yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, merkeze bağlı Hankendi Köyünü ziyaret etti. Ziyarette, yöre sakinlerini dinleyen Başkan Yanılmaz, şehri bütün ele aldıklarını bu tip ziyaretlerle istişarede bulunduklarını söyledi.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yanılmaz, Elazığ’ın tüm mahallelerinde farklı bir çalışmanın sergilendiğini ve kentin her geçen gün gelişen, değişen bir şehir olduğunu kaydetti.

Birlikte yönetim anlayışı gereği sürekli vatandaşlarla istişarede bulunduklarını belirten Başkan Yanılmaz," Gerek şehir merkezinde gerek ilçelerde vatandaşlarımızla daima bir araya gelerek daha farklı neler yapabiliriz noktasında buluşuyoruz. Yönetim anlayışımız vatandaş odaklı. Göreve geldiğimiz günden itibaren bir çok proje gerçekleştirdik. Kültür, sanattan eğitime, spordan ulaşıma her konuda vatandaşlarımızın fikrine önem veriyoruz" dedi.