Başkan Yanılmaz: “Harput’un musikisini geleceğe taşıyacağız”

Belediye Konservatuarı Türk Müziği Korosu çalışmalarına başladı. Musiki severlerin büyük ilgi gösterdiği koronun ilk çalışmasına katılan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, koroya 86 kişinin resmi kayıt yaptırdığını ifade etti. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süreden beri dillendirilen Elazığ Belediyesi Konservatuarı’nın Başkan Yanılmaz’ın direktifleri ile kurulduğunu aktaran Elazığ Musiki Cemiyeti ve Devlet Korosu kurucusu emekli koro şefi Naci Sönmez, “Koronun üç ay önce kararı alındı ve başkanımız imzaladı. Aynı ay içerisinde halkımıza açıklandı. 2018 yılı kültür sanat yılı olarak da ilan edildi. Sanat camiası Başkan Yanılmaz’a minnettardır. Başkanımızı yürekten alkışlıyorum” dedi.

Elazığ Belediyesi Konservatuarı’nı kurmak, hayata geçirmek, geliştirmek, büyütmek ve yeni bir ekip kazandırmanın ilk adımlarını attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ Belediyesi olarak yol, park, bahçe, bina ve altyapı yapıyoruz. Bunların hiçbiri beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Çünkü yaptığımız yollar, parklar mutlaka şehrin yaşam kalitesini artırıyor. Ancak bir şehri şehir yapan yolları değil parkları değil. O şehrin kültürü, sanatı, musikisi, şiiri ve yazarlarıdır. Bu şehrin musikisini dinlediğimiz zaman keyif alıyor, mutlu oluyor, huzur buluyor, günün yorgunluğunu üzerimizden atmış oluyoruz" diye konuştu.

Belediye Konservatuarı’nı ete kemiğe büründürüp sistematik bir hale getirmek istediklerini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Sadece Elazığımıza değil Türkiye’ye bir belediye icraatı olarak örnek bir icraat ortaya koyalım. İnşallah burası bir eğitim yuvası olacak. Burada gençlerimiz yetişsin. Harput’un musikisini geleceğe taşıyacağız. Belediye olarak da biz bu konuda taşın altına elimizi değil gövdemizi koyalım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından koro çalışmaları devam etti.