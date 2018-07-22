Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 13:22

Başkan Yanılmaz, hayvan borsasını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Başkan Yanılmaz, hayvan borsasını inceledi

22 Temmuz 2018 13:22


Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasına giden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ’dan kurban fiyatları ve satıcılarının sorunları hakkında bilgi aldı.


Bayram öncesi yapılan hazırlıkları yerinde gördüklerini ifade eden Başkan Yanılmaz,"Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve rahat bir şekilde kurbanını alabileceği, kesebileceği alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Burası Kurban Bayramında en canlı yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla başından beri ön tedbirlerimizi alalım gereken çalışmaları zamanında yapalım diye incelemelerde bulunduk.İnşallah hemşehrilerimiz Kurban Bayramına rahat girecekler, kurbanlarını alırken rahat bir şekilde alacaklar ve yine kesim yaparken de en güzel en hijyen şeklinde görevlerini yerine getirecekler"dedi.


Dumandağ’da, Başkan Yanılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu ve sıkıntılarına çözüm bulduğunu aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç