Başkan Yanılmaz, içme suyuyla ilgili çalışmaları inceledi

Bu yılın Temmuz ayında Elazığ tarihinin en yüksek oranındaki içme suyu ihtiyacı karşılandı.Toplam bir ayda 3 milyon 600 bin ton içme suyu sarf edildi.Yaz aylarında artan su tüketimini karşılayabilmek amacıyla da belirli bölgelerde çalışmalar devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Elazığ’da tarihinin en yüksek içme suyununun harcandığını aktaran Başkan Yanılmaz, yeni kaynaklar ile içme suyunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

Hamzabey Barajı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Yanılmaz, “Elazığ’ımızın içme suyunda bir problem olmasın diye değişik yerlerdeki kuyularla Elazığ’ımızın içme suyunu karşılamanın çalışmalarını yapıyoruz. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Bu çalışmalarla hemşerilerimizin su ihtiyacını aralıksız ve herhangi bir problem yaşanmadan temin etmenin gayreti içerisindeyiz. Temmuz 2018 yılında Elazığ tarihinin en yüksek oranındaki içme suyu ihtiyacını karşılamış oldu. 3 milyon 600 bin ton içme suyu sarf edildi. Elazığ’ın en yüksek içme suyu harcamalarının oranıdır. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yapıyoruz ve inşallah Hamzabey Barajı ile birlikte Elazığ’ın içme suyu ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak” dedi.