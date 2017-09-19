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19 Eylül 2017 16:18

Başkan Yanılmaz, Sevgi Evlerindeki çocuklarla piknik yaptı

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Yanılmaz, Sevgi Evlerindeki çocuklarla piknik yaptı

19 Eylül 2017 16:18


Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve eşi Nebahat Yanılmaz, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla birlikte Sivrice Hazar Gölü Sosyal Tesislerinde piknik yaptı. Çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen piknikte, gönüllerince eğlenen çocuklar, Başkan Yanılmaz ile birlikte önce mangal keyfi sonra da voleybol maçı yaptı. Nebahat Yanılmaz da birebir ilgilendiği çocuklarla bol bol sohbet edip oyunlar oynadı.


Çocukların istisnasız bir şekilde öncelikleri arasında olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bu tarz etkinlikleri daha sık yapacaklarını söyledi.


Çocukların yüzlerindeki tebessümünün içindeki hizmet sevdasını daha da güçlendirdiğini aktaran Başkan Yanılmaz, “Bu açıdan onlarla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Çünkü hepsi bizim kendi evladımız gibi ve onların hem beden hem de ruh sağlığını düşünmek bizlerin en asli sorumluluğudur. Bu bağlamda ben bir kez daha onlara sevgi evlerinde bakan, ilgilenen ve şefkat gösteren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.




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