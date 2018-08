Başkan Yanılmaz, Sivrice’deki park yapım çalışmalarını inceledi

Sivrice ilçesi Hazar Gölü kenarında Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanılan parkı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ilçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ile birlikte inceledi.

Parkla ilgili bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, “Sivrice ilçemiz bölgeye hitap eden bir ilçe. Sağ olsun Elazığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz bütün ilçelere olduğu gibi sivrice ilçemize de park sözü vermişti ve parkımız bitmek üzere. Buradaki parkımız bin 400 metrekare ilçedeki parkımız ise 400 metrekare toplamda bin 800 metrekare bir park yapılmış olacak"dedi.

Belediyecilik anlayışlarında her insana hizmet götürmeyi ilke edindiklerini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise," Amaçımız sadece Elazığ merkeze değil memleketin her karış toprağına hizmet götürmek.Elazığımızın güzel bir ilçesi olan Sivrice ilçemizdeyiz. Sivrice ilçemiz Hazar Gölü, Hazar Baba Kayak Merkezi, batık şehri, Sivrice Gölü’ndeki adası ile tam bir turizm merkezi gezilecek görülecek bir yer. Dolayısıyla böyle güzel bir ilçemize güzel iki park kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Sivrice ilçemize ne kadar hizmet etsek azdır. Bu alandaki yaşamı kolaylaştırmak, gelen turistlerin, buraya gezmeye gelenlerin daha güzel mekanlarda dinlemelerini temin etmek için gölün etrafında bu şekil yapıların sayısını arttırmak gerekiyor"diye konuştu.

Yapılan yatırımlarla Sivricenin hem turistik, hem de yaşayanların gelir düzeyi artığı bir ilçe olacağına vurgu yapan Başkan Yanılmaz," Yakamozun en güzel izlendiği yer Sivrice ilçemizdir. Şairleri, düşünürleri buraya davet ediyorum. Bu gölde yakamoza bakarak yazdıkları her şiir farklı, yazdıkları her yazı düşündükleri her olay farklı bir şekilde yorumlanmış olacak. Hazar Baba Kayak Merkezi ile birlikte kış turizmi ile yaz turizminin birleştiği Türkiye’nin nadir ilçelerinden biridir Sivrice. Biz Elazığ merkezinde 4 yıllık süre içinde 29 bin metrekare yaşam alanı oluşturduk yeşil alanlar oluşturduk ve şimdi beldelerimiz de ve ilçelerimizde yeni parklar yaparak ilçelerimizin de yaşam kalitesine katkı sunmanın mücadelesi içerisindeyiz"ifadelerini kullandı.