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31 Ağustos 2018 17:05

Başkan Yanılmaz;"Büyükşehir gibi hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bahçekapı köyünü ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, büyükşehir gibi hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Yanılmaz;

31 Ağustos 2018 17:05


Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, şehirle ilgili istişarelerde bulunmak için Akçakiraz Beldesine bağlı Bahçekapı Köyünü ziyaret etti. Köy ziyaretinde Başkan Yanılmaz’a Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve belediye birim müdürleri de eşlik etti.


Başkan Yanılmaz’ın göreve geldiği günden itibaren çok büyük projeleri çok kısa sürelerde tamamladığını belirten Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, üretken bir çalışma disiplinine sahip olduğunu söyledi.


2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti ve Başkan Yanılmaz’ı sonuna kadar destekleyeceklerini açıklayan Kaya, Elazığ’ın 38 mahallesinde ve ilçelerinde Yanılmaz’ın hizmetlerinin gözle görülür derecede olduğunu dile getirdi.


Elazığ’ın her bir köşesine hizmet verdiklerini ve her bir noktada belediyenin hizmetini görmenin mümkün olduğunu anımsatan Başkan Yanılmaz ise, şehir insanına Büyükşehir Belediyesi gibi hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.


Bahçekapı köyü sakinleri de Başkan Yanılmaz’a taleplerini bire bir iletti.




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