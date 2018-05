Başkan Yanılmaz’dan "Anneler Günü" jesti

Belediye tarafından Öğretmen Evi önünde stant açıldı.Açılan standa büyük ilgi gösteren anne ve anne adaylarına Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, eşi Nebahat Yanılmaz’la birlikte karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Yanılmaz, “Yaşamımızın her anında emekleri bulunan ve hakları hiçbir zaman ödenemeyecek annelerimizin bugün değil her gün kıymetini bilmeliyiz. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, her zaman yanlarında olmak, onları sevgimizle hoş tutarak, yalnız bırakmayarak sevgi ve saygımızı göstermek hepimize düşen en büyük sorumluluk olmalıdır. Biz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen bir medeniyetin mensuplarıyız, her kadın bir annedir. Evlatlarımızı yetiştiren, büyüten, geleceğe hazırlayan, vatanını, milletini, bayrağını sevmesine vesile olan, inancı uğruna mücadele etmesine vesile olan annelerimizdir. Annelerimiz evin direğidir, ailenin vazgeçilmezidir. Geçmişte annelerimiz vatanımızın savunmasında büyük bir mücadele verdiler. 15 Temmuz’da vatanımızı milletimizi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı nasıl bir mücadele verdilerse bugün de annelerimiz geleceğimizin teminatıdır"dedi.

Belediyesi olarak annelere, anne adaylarına hediyelerini takdim ettiklerini ifade eden Başkan Yanılmaz, eşininde çiçeği burnunda anneleri evinde ziyaret edip onlara “Hoş Geldin Bebek” paketlerini verdiğini kaydetti.