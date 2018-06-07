Başkan Yanılmaz’dan İHA’ya ziyaret

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İHA Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı’da bilgi alan Yanılmaz, seçim çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

24 Haziran’da Türkiye’nin çok önemli bir seçim süreci yaşayacağını aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Cumhuriyet tarihin en önemli seçimi dersek yanlış olmaz. Hükümet sistemi değişecek ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen devreye girecek. Bu anlamda güçlü bir hükümet, meclis ve Türkiye’nin doğmasına vesilece olacak” dedi.

Elazığ’da yapmış oldukları çalışmalarla cumhurbaşkanlığı seçiminde dereceye giren illerinden olacaklarını dile getiren Başkan Yanılmaz, “Güçlü hükümete en büyük desteğimizi vermiş olacağız. 5 milletvekilliğimizi de meclise göndererek güçlü bir meclisin oluşmasına vesile olmuş olacağız. İkisi birleştiğinde güçlü bir Türkiye’nin olmasına vesile olacağız. Elazığ’daki seçim süreci tamamen demokratik ortamda geçiyor. Bir bayram havasında geçiyor. Bu açıdan da tüm partilerin adaylarını ve teşkilatlarını tebrik ediyorum. Neticede seçim sürecidir ve her parti çalışmasını yapacaktır. Ancak 24 Haziran’dan sonra kardeşlik, birlik, beraberlik, ülkemizin çıkarları, menfaati ve geleceği için olacak. 24 Haziran seçimlerinin Elazığ’a, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.