Başkan Yanılmaz;"Güçlü hükümet, güçlü meclise ihtiyaç var"

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FHGC) ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alan Yanılmaz, seçim çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

24 Haziran’da Türkiye çok önemli bir seçim süreci yaşayacağına vurgu yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,"Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dersek yanlış olmaz. Biz bunun teorisini 16 Nisan 2017’de oylamıştık. Elazığ olarak yüzde 71 destek verdik. Şimdi pratiğini oylamaya tabi tutacağız. 24 Haziran’da Elazığ yüzde 71’in çok daha üzerinden hükümet sisteminin değişimine destek verecek” dedi.

Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve bölgesinde etkin güç olabilmesi için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, “Ayrıca güçlü bir meclise ihtiyaç var. İkisi birlikte bir araya geldiğinde güçlü bir Türkiye oluşmuş olsun. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda yönetim gücümüzü, cesaretimizi kaybettiğimiz an bu toprakları bize bırakmazlar. Tüm mücadele Anadolu topraklarına sahip çıkmaktır. Biz inşallah huzur içerisinde yaşayacağız ve birlikte olacağız. Aynı zamanda Osmanlı döneminde olduğu gibi bu topraklardaki devlet ve hükümet dünya mazlumlarının güveni, zalimlerinde korkulu rüyası olacak. Son dönemlerde Kudüs olayında Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu duruş ve irade Birleşmiş Milletlerde ABD’nin aleyhine kararın çıkmasına vesile oldu. Dünya mazlumlarına güven ve zalimlere de korku saldı. Biz haktan, huhuktan ve doğrudan yana tavrımızı koyabilmemiz için güçlü olmamız lazım"diye konuştu.

Elazığ’da milletvekilliğinde 5-0 yaparak meclise büyük bir destek vereceklerine inandığını belirten Başkan Yanılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rekor bir oy vererek Türkiye’de rekor kırmış illerin arasına gireceklerini kaydetti.