Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ’ın yetiştirdiği ve ülke çapında tanınan sanatçılarla, İstanbul Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Elazığ’ın kalkınması ve tanıtılması noktasında kültürden edebiyata, sinema, müzik ve eğitimden diğer sosyal alanlara kadar her konuda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş ünlü isimler ile buluşan Başkan Yanılmaz, Elazığ’ın doğru tanıtılması noktasında her kesimin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerektiğini dile getirdi.

İl dışında olmalarına rağmen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın sürekli kendileriyle bir araya geldiğini belirten ELFED Genel Başkanı Faik İçmeli, Elazığ’ı yakından ilgilendiren konularda istişare ettiklerini ve Elazığ’ın her geçen yıl daha prestijli bir konuma geldiğini aktardı.

Elazığ’ın kültür, sanat ve tarihi ile öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise , “Elazığlı sanatçılarımız bu şehre farklı bir değer katıyor. Elazığ, okunması gereken bir roman. Her sayfasında okunacak, görülecek muhteşem güzellikler barındırıyor. Başka illerde bulunan Elazığlılar, şehre güç katıyor. Şehri şehir yapan kültürüdür, değerleridir. Bizlerde türkülerle konuşur manilerle dertleşiriz. Bu kadar kültürün, sanatın içindeyiz. Böyle bir kentin kültürden, sanattan, musikiden, şiirden, makaleden uzak kalması mümkün değil. Elazığ’ın kültür sanat insanları, yazarları şairleri, sadece Elazığ’da şöhret olmuş insanlar değil. Türkiye’de ve dünyada şöhret olmuş, bu da bize mutluluk veriyor. Bir şehri şehir yapan unsur, yolları ve kaldırımları değildir. O şehrin kültürü, sanatı, yazarı ve şairidir. Bu alanda bir şehir ne kadar gelişmişse o kadar kadim bir şehridir ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. Elazığ da böyle bir şehirdir” dedi.

"Bin 200 kültür etkiliği yaptık"

Elazığlı sanatseverlere belediyenin bütün imkanlarını sunduklarını ve gerekli desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Yanılmaz, “Biz belediyenin tüm imkanlarını Elazığ’ın kültür insanlarına açıyoruz. Siz düşünün biz hayata geçirelim. Siz yazın biz basalım, yayınlayalım, dağıtalım. Siz söyleyin biz CD haline getirelim ve yayalım. Kültürümüzü yaygınlaştıralım. Göreve geldiğimiz günden bugüne bin 200 kültür etkinliği yapmışız. Kültür sanat etkinliğinin duyurulmasını, Elazığ isminin duyurulmasını, piarının yapılmasını çok önemsiyorum. Elazığ’ın önemli yerlerine inşa ettiğimiz park ve sosyal alanlara şehre farklı alanlarda değer katan ve dünya çapında başarılara imza atmış sanatçı, akademisyen, doktor ve müzisyenlerin adlarını veriyoruz” diye konuştu.

Programa Başkan Yanılmaz’la birlikte Elazığ Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Faik İçmeli, sanatçılardan Zülfü Demirtaş, Adile Kurt Karatepe, Celal Özer, Fidan Kurt, Salih Turhan, Erhan Ufak, Cahit Kayaoğlu gibi birçok isim katıldı.