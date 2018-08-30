Başkandan örnek davranış, makam aracını iade etti

ABD’nin, Türkiye’yi hedef alarak başlattığı ekonomik savaş nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da vatandaşından, idarecisine kadar herkes taşın altına elini koydu. Elazığ’da vatandaşlar, dolar başta olmak üzere Euro ve altınlarını TL’ye çevirerek en büyük desteği verdi. Cumhurbaşkanlığı talimatıyla ise ülke genelinde kamu ve kurumlar tasarruf tedbirlerini devreye soktu. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’da, tasarruf tedbirlerine destek amaçlı kullandığı kiralık olan makam otomobili firma ile uzlaşarak iade ettiği öğrenildi. Başkan Yanılmaz, makam aracı olarak alt seğmentte başka bir araç kullanmaya başladı. Başkan Yanılmaz, zaman zaman makam aracını şehit yakınlarına düğünleri için, öğrencilere de hayallerini gerçekleştirmek için tahsis etmişti.

Öteyandan Başkan Yanılmaz, belediye de tüm birimleri, Türkiye’ye yönelik dış saldırılar sonucu döviz kurlarının ani artış ve düşüşlerinden en az oranda etkilenmesi adına tasarruf tedbirlerine yönlendirdiği bildirildi.

Başkan Yanılmaz, belediye olarak ülkenin geçtiği bu zor süreçte üzerilerine düşeni kararlılıkla yerine getireceklerini aktardığı ve başkan yardımcıları ile birim müdürlerine talimat gönderdiği öğrenildi.

Başkan yardımcıları ile birim müdürlerine talimat gönderen Başkan Yanılmaz, kullanılan malzemelerin yerli üretim olması noktasına azami hassasiyet gösterilmesini, acil ihtiyaçlar dışında araç ve teçhizat alımından kaçınılmasını, yurt içi veya yurt dışı seyahatleri, seminerler ile sosyal ve kültürel etkinliklerin asgariye indirilmesini,devam eden ihalelerde kesinlikle artışa gidilmemesini, çok elzem olmayan hizmetler için ihaleye çıkılmamasını,araç ve yakıt kullanımlarında azami tasarrufa gidilmesini ve bunlara ek olarak kullanılan kiralık araçlara ilişkin ihalenin uzatılmaması ve yeni bir ihaleye gidilmemesini istedi.