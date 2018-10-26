Baskil'de 20 milyonluk 122 proje tamamlandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 2018 yılı içinde planlanan 20 milyon 800 bin TL'lik 122 proje tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat'ı ziyaret etti. Genel Sekreter Sabuncu ziyarette İl Özel İdaresinin 2018 yılında Baskil'e yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Yapılan çalışmalar aktaran Sabuncu," Özel İdare olarak kendi kaynaklarımız, KÖYDES, Kaymakamlık ve DAP bütçesiyle birlikte Baskil ilçemizde 2018 yılında 122 iş planlamıştık. Bu projeler yaklaşık 20 milyon 800 lira bütçelidir. Bugün itibariyle bu işlerimizin tamamına yakını bitmiş durumdadır. Birkaç küçük işin bitirilmesi ile birlikte Baskil'deki 2018 programımızı yüzde 100 oranda tamamlamış olacağız. Baskil'de 32 kilometrelik birinci kat asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yine ciddi bir oranda özellikle sahil bandı yolunda da 66 kilometrelik yamaç çalışması yaptık. Stabilize işlerini ihaleli şeklinde gerçekleştirdik, 53 kilometre stabilize çalışmasını bitirdik. Yine iki köyümüzde 10 bin metre civarında kilitli parke çalışması oldu. 20 kilometre yol onarımı ve 9 adet menfez yapımını gerçekleştirdik. İçme suları anlamında 17 köyümüzde içme suyu tesisi geliştirme ve buna paralel olarak 30 köyümüzde içme suyu sondaj çalışmaları yaptık. İçme suyu işlerimiz de tamamlanmak üzeredir. Tarımsal hizmetler ve sulama anlamında da 15 köyümüzde sulama tesisi projemiz vardı bunlar da tamamlanmak üzere, ayrıca 20 köyümüzde de drenaj çalışmaları yaptık"dedi.

2018 yılında Baskil ilçesinde 122 projeyi 20 milyon 800 bin TL ödenekle gerçekleştirdiklerini de ifade eden Sabuncu, ilçenin özel idare hizmet ağı anlamında kentin en büyük ilçesi olduğunu kaydetti.