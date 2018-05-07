Baskil’de kadınların el emekleri sergilendi

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaptıkları ürünler sergilendi. Kadınların el emeği göz nuru olan ürünler büyük ilgi gördü. Serginin açılış programında kursiyerlere belgeleri de verildi.

Halk eğitim merkezlerinin önemine vurgu yapan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, "Öğrenmenin yaşı yoktur sloganıyla yola çıkan halk eğitim merkezleri her yaştan insana birçok konuda eğitimler vererek yüz binlerce kişiyi öğrenmeye, üretmeye toplumuna ve devletine faydalı birer birey olmalarına katkı sağlamaktadır"dedi.

Yapılan ürünlerin el emeği göz nuru olduğunu dile getiren İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise, emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kazım Atıcı, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen, iş adamı İbrahim Gök ile çok sayıda davetli katıldı.