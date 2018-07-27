Başsavcı Korkmaz, “2 yılda çok ciddi soruşturmalarımız oldu”

Açıklanan HSK Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Atama Kararnamesi ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, veda etmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Elazığ’da ki görevinin 2 yıl 2 gün sonra sona erdiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bundan sonra hizmet nöbetini Kocaeli’de tutmaya devam edeceğiz. 2 yıllık zaman zarfında çok ciddi soruşturmalarımız ve yargılarımız oldu. Elazığ cezaevi kampüsünü hep beraber hizmete soktuk. Ciddi sıkıntılar vardı ve onları aştık. Adli görevlerimiz dışında kütür sanat faaliyetlerimiz oldu. Oyunlarımızı sergiledik. Sosyal yardım kapsamında kermeslerimiz oldu. Dolu dolu bir 2 yıl geçirdik” dedi.

Hain darbe teşebbüsü sonrasında ciddi bir hukuki kaosun yaşandığını aktaran Korkmaz, “ Çünkü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti hayali bir örgütle mücadeleye ve güreşe tutuşmuştu. Hukuki enstrümanların neler olacağı, hangi delillerin örgüt üyelerinin tespiti esas alınacağı, ciddi müşkülatlar arz ediyordu. Bakanlığımızla yaptığımız istişareler, toplantılar ve hukuki tecrübelerimizi ortaya koyduk. Yaklaşık 4 binden fazla kişi hakkında FETÖ yönetici veya üyeliğinden soruşturma yaptık. Bunların bir kısmı davalar dönüştü. Mahkemelerden yargılanma ve mahkumiyet kararları çıktı. Bir kısmına da takipsizlik kararı verdik. Zorlandığımız zamanlar oldu. Çünkü bu örgüt, illegal olması nedeniyle müntesiplerini tespit etmekte çok zorlandık. Zaman zaman sahadan, yerel kaynaklardan bilgi almak suretiyle yön tayin ettik. Bu bizim için çok ciddi bir kolaylık oldu ve haksızlığın önüne geçmesinde ölçü oldu. Yargılamaların bir kısmı gitti. Mahkumiyet kararları da çıktı. Özellikle büyük bir asker dosyamız vardı. Orada başarıyla yaptığımız soruşturma gibi karar çıktı” diye bilgi verdi.

2 yıllık süre zarfında hiçbir soruşturmada hiç kimseye kin duymadıklarını aktaran Korkmaz, “Terör veya ciddi olaylara bakan savcılarımızla sürekli istişare içerisinde olduk. Kolluğun veya bir başkasının getirdiği bilgi ile yetinmeyip birkaç kanaldan bilgi almak sureti ile kişiler hakkında arama, gözaltı, tutuklama tedbirlerine müracaat ettik. Yapılabilecek en iyi soruşturmaları yaptığımıza inanıyorum. Yanlışlarımız ve eksiklerimiz mutlaka olabilir. Ama hukuk veya delil neyi gerektiriyorsa kişilerin lekelenmeme hakkını çok ciddi anlamda gözeterek kuvvetli delil olmayanları bir tarafa bırakıp, kuvvetli delil ve şüphe olanlara yöneldik. Olabildiğince adil bir süreci idare ettiğimize inanıyorum"şeklinde konuştu.

Kendisinin yerine İnegöl ve Rize’de başsavcılık yapan son olarak Bursa’da bulunan Osman Köse’nin atandığını dile getiren Korkmaz, teslim edecekleri bayrağı en iyi şekilde götüreceğine inandığını kaydetti.

Başsavcı Korkmaz, Elazığ Adliyesinden 3 savcı ve 2 hakimin tayini çıktığını, onların yerine de 5 savcı ve 2 hakimin geleceğini sözlerine ekledi.