Başsavcı Köse, göreve başladı

Elazığ'ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğinden Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Osman Köse, görevine başladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başsavcı Köse,açıklamada bulundu. Elazığ'ın vatan perver bir şehir olduğunu bildiğini dile getiren Köse, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü ile birlikte çok ciddi bir aşamadan geçtiğini de ifade eden Başsavcı Köse, “Demokrasinin ve Hukuk'un yeniden ülkeye tesisi anlamında geçmiş dönemlerde maalesef yargı camiası da darbelere karşı dik duramadı. Şu anda yargı çok iyi bir sınav verdi. Darbe teşebbüsünde en erken harekete geçen ve en zor dönemde elini taşın altına koyup anayasanın tanıdığı hak ve yetkiyi kullanarak demokrasiye ve ülkeye sahip çıktı. Bu çok sevindirici bir şey. Geçmiş dönemde de demokrasiye ve Türkiye'ye bir daha darbe olmaz diyorduk. Ama bunu söylediğimiz bir temelliden ibaretti. Şimdi bir fiilen bunu göstermiş olduk"dedi.

Kimsenin artık darbeye cesaret edemeyeceğini aktaran Köse," Millet demokrasi ve hukuk devletinin kıymetini biliyor. En büyük pay burada milletin. Milletimiz sokağa indi ve devletin Anayasasına ve hukukuna sahip çıktı. Yargı mensupları olarak bizde anayasanın kanunların bize verdiği yetkileri kullanarak demokrasinin yeniden tesisi anlamında yapmamız gereken görevi layıkıyla yaptık diye düşünüyorum"diyerek sözlerini tamamladı.