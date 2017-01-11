Batıda kış, Elazığ’da yaz havası

Türkiye’nin batısında karla mücadele edilirken, Elazığ’da ise vatandaşlar güneşin keyfini çıkartıyor.

Türkiye’nin sahil kentleri dahil batısında bir çok ilde soğuk ve kar yağışı hakim olurken, doğu illerinde yaşayanlar ise güneşin keyfini çıkarıyor. Elazığ’da bugün sıcak havayı ve güneşi gören vatandaşlar park ve bahçelerde oturarak, güzel havanın tadını çıkardı. Normalde doğuda karın, batıda güneşin olduğunu ancak bu kış tam tersinin yaşandığını anlatan Habip Can, havanın güneşli olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Batıda kardan dolayı insanların mağdur olduğunu dile getiren Sebehattin Güleç, Elazığ’da havanın çok güzel olduğunu ve vatandaşların güneşlendiğini aktardı.

Havanın güzel ve güneşli olduğunu belirten Mehmet Namlı ise, “Tabi burada da kar ve yağmur olsa daha güzel olur. Bereket ve bolluk olur. Allah o tarafa kar verdi bu tarafa güneş. Elazığ devamlı 4 mevsimi yaşayan ildir. 1 ay önce 30 santimetre kar yağdı ve 20 gün soğuk oldu. Ama şimdi sıcak” dedi.