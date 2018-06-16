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16 Haziran 2018 16:48

Bayram günü 11 aracı soyan 3 kişi yakalandı

Elazığ’da bayramın ilk günü 11 aracı soyan ve zarar veren 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bayram günü 11 aracı soyan 3 kişi yakalandı

16 Haziran 2018 16:48

Mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bayramın ilk günü polise, 11 aracın soyulduğu ve zarar gördüğü ihbarı geldi. Bunun üzerine hareke geçen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelilerin S.A. ve G.G. olduğunu, bir kişinin de onlarla beraber hareket ettiğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 3’ünü de yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan 3 zanlı, "Nitelikli Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan G.G.’nin ise 2 ayrı kasten yaralama olayından da arandığı ortaya çıktı.




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