Bayram öncesi sürücülere önemli uyarılar

Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülere uyarıda bulundu. Vatandaşların oruç olmaları münasebeti ile gece saatlerinde yola çıkmak istediklerini vurgulan Saraç, bunun tehlikeli olduğunu ve sabah yola çıkılması gerektiğini ifade etti.

Yolculuğa çıkmadan önce sürücülerin uykusunu tam almış olması gerektiğini aktaran Saraç, "Sürücüler özellikle yaz ve oruç olmaları münasebeti ile gece saatlerinde serinde çıkmak istiyorlar. Bu da çok ciddi tehlike oluşturuyor. Sabah saatlerinde daha rahat ve enerji dolu bir şekilde seyahat etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Seyahat öncesinde veya seyahat esnasında sürücülerimizin kesinlikle çok yağlı yiyecekler, süt ve süt ürünleri tüketmemeleri gerekiyor. Seyahat esnasında veya seyahat öncesinde bol bol kafein içerikli içecekler içerek uyku veya göz kısılma problemlerini ortadan kaldırabilirler" dedi.

"Oruçlu sürücüler 2 saatte bir mola vermeli"

Oruçlu yola çıkanların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Saraç, "Ramazan ayında olmamız münasebeti ile arefe günü yola çıkacak olan sürücülerimizden oruçlu olanlar olabilir. Bu vatandaşlarımız diğer sürücülerden çok daha dikkatli araç kullanmalıdır. Daha sabırlı ve hoşgörülü araç kullanmaları gerekiyor. Normal sürücülerimiz 4 saatte bir mola verirken oruç tutan sürücümüz mutlaka 2 saatte bir mola vermeli ve bu mola 15 dakikadan az olmamalıdır. 15 dakikalık bu mola zarfı içerisinde de mutlaka yürümelidirler. Seyahat esnasında hız limitlerine uyulmalı kesinlikle hız ihlali yapılmamalıdır. Bayram tatilindeki bu süreçte şehirlerarası yollarda yaşanan trafik kazalarının yüzde 70 ve 80’ni neredeyse hız ihlali ve aşırı hızdan meydana gelmektedir. Sürücülerimizin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"10 yaş altı çocukları emniyet kemeri tutmaz"

Seyir esnasında dikkat dağıtıcı telefon, navigasyon, radyo, gibi elektronik cihazların kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Saraç, "Bu tip kullanımlar dikkat dağılımına sebep olacak ve kaza kaçınılmaz olacaktır. Arka görüşü kapatacak herhangi bir cisim konulmamalıdır. Klima ile yolcuk yapmak çok önemli. Klima araç içerisindeki nem oranını ayarlar ve aracın içerisindeki sıcaklığın belli bir değerde kalmasını sağlar. Klima kullandığınız zaman araç belki biraz fazla yakıt yakar ama daha konforlu ve daha rahat yolculuk yapmamızı sağlar. Sürücüler, yaz olması itibari ile yol çalışmaları, asfalt dökme gibi tadilatlarla karşılaşacaktır. Sürücülerimiz bu tip yol çalışmasına denk gelindiğinde kesinlikle sollama yapmasınlar ve aracı oradaki tabelalara göre kullansınlar. Seyir sırasında sadece sürücünün değil, yolcuların da emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Çünkü emniyet kemeri canımızın sigortasıdır. 10 yaşından küçük çocukları emniyet kemeri tutmaz. Seyahat edecek olan ailelerimiz mutlaka 10 yaşından küçük çocukları arka koltukta ve çocuk koltuğunda seyahat ettirsinler" şeklinde konuştu.