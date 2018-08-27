Bayram tatili,emekçi kadınları sevindirdi

Kadınların evlerinde ürettiği çeyizlik ve hediyelik eşyalar, Elazığ Belediyesi El Emeği Göz Nuru Çarşısında satışa sunularak ekonomik kazanca dönüşmeye devam ediyor. Kurban Bayramının 9 günlük tatili de emekçi kadınlara yaradı. Bayram için il dışından ve yurt dışından gelen bir çok kişi tarihi Harput Mahallesi’ni gezerken, El Emeği Göz Nuru Çarşısı’na giderek alış veriş yaptı. Kadınların ürettikleri dantel, oya, örgü, nakış, takı, taş işlemeciliği, süs eşyası gibi pek çok el emeği göz nuru bir çok ürün satılarak, ailelerin ev ekonomilerine katkı oldu.

Bayram boyunca çok iyi derecede satış yaptıklarını ifade eden Firdevs Güler,kendilerine verilen imkandan dolayı Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ada teşekkür etti.

Yaklaşık bir yıldan fazladır çarşıda satış yaptığını ve ailesine baktığını aktaran Gülhan Yücesoy ise, bayramın kendileri açısından bereketli geçtiğini aktardı.