Bayram tatilinde Elazığ’da kazalarda 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kaza meydana geldi. Bir çok ili bir birine bağlayan noktada bulunan Elazığ’da Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yoğun mesai harcayarak bir çok sürücüyü uyarmasına rağmen çok sayıda kaza meydana geldi. Kentte meydana gelen 12 ayrı kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Ölümlü kazalardan ilki 19 Ağustos’ta Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana gelmişti. Bu kazada Veysel Başar idaresindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, park halindeki 21 BB 019 plakalı tıra çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirmişti.Ardından meydana gelen diğer kazalarda da 1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi 35 kişi de yaralandı. Kazalardan birin de de Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 32 yaşındaki Aygül Kartal hayatını kaybetmişti.

Komşu illerden Tunceli’de 1, Bingöl’de ise 8 kişi kazada hayatını kaybetti.